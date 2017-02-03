كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، أنه تم تأجيل تطبيق قرار رفع سعر تذكرة المترو بالنظام الموحد، إلى نظام تقسيم التذكرة، وفقاً لعدد المحطات لتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن الحكومة كانت ستصدر قراراً بمضاعفة سعرها لتصل إلى 2 جنيه بدءًا من مارس المقبل.

وأكد المصدر، في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الزيادة المقترحة بالنظام الجديد، سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل مع بداية السنة المالية، وبعد أن يتم تركيب بوابات العبور الجديدة للتحكم فى تطبيق نظام دخول وخروج الركاب لاحتساب عدد المحطات التى يستخدمها الراكب.

ونوه بأن النظام الذى سيتم تطبيقه سيكون على شرائح، الأولى تعريفة الركوب بجنيه لاستخدام 10 محطات، والثانية بجنيه ونصف لمستخدم 15 محطة، والثالثة بجنيهين لمستخدم 20 محطة، والرابعة 3 جنيهات للرحلة كاملة على الخطوط الثلاثة.

وقال إنه سيتم البدء فى تركيب 850 بوابة جديدة بالخطين الأول والثانى لتتوافق مع بوابات الخط الثالث «العتبة - مصر الجديدة» طبقاً للتعاقد مع شركة «تاليس كومينيكيش آند سيكيورتى» الفرنسية بـ160 مليون جنيه، لافتاً إلى أن بوابات الكارت الذكى الجديدة تتضمن نظاماً ثنائى التكنولوجيا «مغناطيسى، لا تلامسى»، ويمكن أن تستخدم التذاكر المغناطيسية العادية لراكب الرحلة الواحدة بجانب الكارت الذكى اللاتلامسى وهذه البوابات تستهدف ربط بوابات محطات خطوط المترو بالكامل بشبكة تكنولوجيا واحدة بما سيتيح تطبيق النظام الجديد.