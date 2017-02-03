قالت الدكتورة نوال السعداوي، إن الفكر الديني قائم على قهر النساء، وأن تجديده يبدأ من تحرير المرأة، مشيرة إلى أن الرجال يمارسون فسادًا أخلاقيا تحت سمع القانون، والمجتمع لا يحاسبهم، ولا يعاقبهم، فنرى أن الرجل لديه حريات جنسية مطلقة، ودون قيود أخلاقية، ولا يعاقب على الزنا في المجتمع، إنما تعاقب المرأة وتحاسب من جميع الجهات، ولذلك نحن في حاجة إلى تغيير القيم والقوانين.

جاء ذلك خلال اللقاء الفكري الذي عُقد أمس الخميس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب،بحضور الباحث مؤمن سلام، وعدد كبير من الجمهور.

وأشارت سعداوي، إلى منظومة القهر التي تعاني منها النساء، مؤكدة أن قهر النساء يبدأ منذ طفولتهن، وتربيتهن بشكل خاطئ على القهر والضرب، والإهانة، في ظل سلطة أبوية ذكورية، فتتكون لدى بعض النساء ما يُعرف في علم النفس بالماسوشية، أي استعذاب الألم، أو الرغبة في الإيلام، وبالتالي فإن هذه الشريحة من النساء لا ترى غضاضة في أن تتلقى الضرب من أزواجها، وللأسف هذه الشريحة تنتمي لنفسية العبيد، بسبب طول القهر والظلم الذي وقع عليهم، فلم يتذوقوا طعم الحرية ولا يعرفوها.

وانتقدت الدكتورة نوال سعداوي، الطلاق الشفوي، متسائلة كيف يمكن فسخ عقد مكتوب وموثق بشهود، بكلمة شفوية يطلقها الرجل على زوجته، معتبرة أن ذلك مهانة وظلم للمرأة، مؤكدة أن قانون الأسرة في مصر من أسوأ القوانين في العالم كله، لأن الرجل بهذا القانون يهدد المرأة المثقفة المتعلمة بالطلاق، مشيدة بما طالب به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتقنين الطلاق الشفوي، وضرورة أن يقع مكتوبًا مثل عقد الزواج.

وأكدت أن الطلاق لا يعيب المرأة في شيء، وليس كما يشاع أن المرأة المرأة المطلقة درجة عاشرة، فالحقيقة أن كملة الطلاق هي من الهواء الطلق، مشيرة إلى أن المرأة التي تخاف من الطلاق هي في واقع الأمر مقهورة، وليس لها استقلالية اقتصادية بذاتها.

وأشارت إلى أنها انفصلت عن زوجها لأنه خيرها بين كتاباتها وبينه، فاختارت إبداعها وقلمها، قائلة:لا يمكن أن أتنازل عن حقي في الكتابة أو التفكير، من أجل أن أكون زوجة، لكن للأسف المرأة المصرية لم تتربى على الجسارة.مؤكدة أن المرأة الحرة كالجبل الوعر لا يمكن صعوده، إنما العبد يمكن صعودها وخداعها.

ونفت “سعداوي”، ما يشاع من أنها ضد الرجل، قائلة: أنا مع الرجل المستنير المتقدم العادل، وضد المرأة المتخلفة التي تضطهد نفسها، مثل النساء اللاتي رفضن تقنين الطلاق الشفوي، فهن بذلك يظلمن أنفسهن، ويكرسن للذكورة، ولفكرة السلطة الأبوية.

وتطرقت “سعداوي” في حديثها إلى الظاهرة التي عرفت حديثًا باسم “الأم الوحيدة، أو الأم العزباء”، وقالت، إنها ظاهرة انتشرت بين الفتيات المخدوعات من قبل الرجل، فنرى الفتيات تحمل في رحمها جنين، ثم يهرب الرجل، فتصبح الأم كما يقال “الأم العزباء”، مشيرة إلى أنه في هذا الحالة يحث للأم أن تمنح اسمها لابنها، كما يحدث في بلاد العالم.وأن يصبح الطفل شرعي، ويتقيد في شهادة ميلاد رسمية ويمارس حقوقه كالأطفال الحاملين لاسم الأب، مؤكد على أن النساء الباغيات المتمرسات على الرزيلة لا تحملن، لكن الفتيات الأبرياء فقط هن من يحملن.

وأشارت سعداوي، إلى منظومة التعليم، مؤكدة أن التعليم في العالم كله، يندرج تحت نظام رأسمالي متخلف، حتى في دولة مثل أمريكا، مشيرة إلى أن النظام الأمريكي سينهار على يد ترامب، وانتقلت من العام إلى الخاص فتحدثت عن التعليم في مصر، قائلة:إن التعليم في مصر متخلف، وأن أغلب المنضمين إلى تنظيم داعش من الأطباء، وذلك لأنهم درسوا الطب فقط، بمعزل عن العقل والروح والمجتمع، ولم يتعلموا فلسفة، ولم يقرءوا تاريخ، مطالبة بضرورة ربط التعليم في مصر بالروح والجسد، والعقل والاقتصاد والجنس.

وانتقدت سعداوي، وراثة الدين من الأباء دون تفكير، مشيرة إلى تعدد المدارس الفقهية في الإسلام، ومنها التي تُغلب المصلحة على النص، قائلة: إن الدين بالوراثة باطل، مطالبة بتدريس كافة الأديان في المدارس، حتى يستطيع الطالب أن يختار، إما أن يلغى تدريس الدين نهائي من المدارس، وتدرس الفلسفة بدلا منه، معتبرة أن التعصب في الدين يضر كافة المجتمعات.كما تطرقت في حديثها إلى ضرورة تجديد الفكر كله، وليس الديني فقط، بل الاجتماعي، والسياسي والفلسفي والعقلي، لأنه لا يوجد فصل بين جميع العلوم، كما أكدت على ضرورة فصل الدين على الدولة.

وفي النهاية أكدت الدكتورة نوال سعداوي، أنها تغلبت على تقدم عمرها “86 عام”، وصممت على حضور لقاءها الفكري مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة اهتمامها بالتواصل مع الشباب والتحاور معهم، والإجابة على أسئلتهم.