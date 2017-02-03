قرر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إلغاء المباراة الودية، التى كان مقررا لها اليوم أمام فريق زيلينا السلوفاكى بسبب سوء الأحوال الجوية فى دبى.

وتعرضت دبي خلال الساعات الماضية، لحالة سيئة من الطقس شديد البرودة صاحبها هطول أمطار غزيرة مع صعوبة فى الرؤية بسبب حالة الصقيع والبرودة، وهى حالة تشهدها دبى لأول مرة منذ سنوات.

وقرر البدرى الاكتفاء بأداء اللاعبين للتدريبات البدنية فى صالة الجيم بفندق الإقامة بعد إلغاء المباراة الودية.

ويستعد الأحمر لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير الجارى فى مدينة أبو ظبى.