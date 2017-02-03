تباين أداء المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 2.18 % ليصل إلى مستوى 12806 نقطة، فيما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنحو 3.18 % ليصل إلى مستوى 494 نقطة.

وبحسب التقرير، فقد قفز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.88 % ليصل إلى مستوى 1203 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX20 متعدد الأوزان بنحو4.99 % ليبلغ مستوى 11988 نقطة.

وذكر التقرير أن البورصة حققت خلال تعاملات الأسبوع خسائر بلغت نحو 6.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 622.3 مليار جنيه مقابل 628.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بنسبة انخفاض بلغت 1 %.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 6.5 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.625 مليار ورقة منفذة على 152 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.4 مليارات جنيه وكمية تداول 1.250 مليار ورقة منفذةعلى 126 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 22.5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 12.8 مليون ورقة منفذة على 2.267 ألف عملية خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 95.61 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.39 % خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 72.15 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 18.96 % والعرب على 8.89 % بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 191.09 مليون جنيه خلال الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 46.74 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 42.23 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.77 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 11.94 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 276 ملايين جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات خلال الأسبوع 256 ألف سند.