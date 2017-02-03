أكد اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر، أنه تم نقل 12 مصاب في حادث طريق “الزعفرانة - غارب” إلى مستشفى الجونة و4 مصابين في حالة حرجة إلى مستشفى دار الفؤاد وحالة وفاة وحيدة لسيدة، مؤكدا أن عدد المصابين حوالي 39 مصاب من بينهم أكثر من 20 مصاب تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.

وأعلن توفيق من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن عدد ركاب الاوتوبيس يبلغ حوالي 42 شخص.

وأضاف أن سائق الأوتوبيس تم التحفظ عليه وجاري اخضاعه للكشف الطبي، موضحا أن الحادث ناتج عن “غفوة أو سرحان” السائق.

وفي السياق نفسه، ذكر الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، أن عدد المصابين بحادث طريق “الزعفرانة – رأس غارب” 42 شخص، مشيرا إلى أن الأسعاف وصلت إلى موقع الحادث في تمام الساعة 5:55 صباحا عقب 10 دقائق من البلاغ.

وأشار من خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن المصابين تحويلهم إلى مستشفيات “الجونة” و”الغردقة العام” و”دار الفؤاد”، مضيفا أن أغلب الإصابات ما بين كسر في الجمجمة وكسور في أماكن متفرقة وغيبوبة تامة بالإضافة إلى بتر الذراع اليسرى لأحدى المصابات.

وكان أوتوبيس سياحي قد تعرض لحادث سير بطريق “الزعفرانة – رأس غارب” اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة 42 شخص ووفاة سيدة.