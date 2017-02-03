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الجيش المصري يحاصر «التكفييرين» في قرى رفح
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

الجيش المصري يحاصر «التكفييرين» في قرى رفح

الجمعة، 3 فبراير 2017 02:51 م

قال مصدر أمني، إن قوات الجيش بمدينة رفح، تُحاصر مجموعة كبيرة من العناصر التكفيرية بقرية نجع شبانة الحدودية، جنوب رفح، وجارٍ مداهمة القرية والقضاء عليهم برًّا وجوًّا.

وكان 3 تكفيريين من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، قد لقوا مصرعهم، فجر اليوم الجمعة، أثناء محاولة زرع عبوة ناسفة على تقاطع الطريق الدائري جنوب العريش مع الطريق المؤدي إلى مزارع جهاد أبو طبل.

ورصدت القوات تحرك دراجة نارية يستقلّها 3 عناصر تكفيرية، وتوقفوا عند تقاطع الطريق وزرعوا عبوة ناسفة، إلا أن القوات تمكنت من تصفية العناصر الثلاثة وتفجير العبوة الناسفة وحرق الدراجة النارية.

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