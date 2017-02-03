بالتفاصيل.. «النقل» تنفذ مشروعات عملاقة قريباًالجمعة، 3 فبراير 2017 02:46 م
أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة متكاملة لإنشاء منظومة لوجستية متكاملة لخدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية، تتكون من مراكز لوجيستية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح أول ميناء جاف على مساحة 100 فدان بمدينة السادس من أكتوبر خلال شهر مارس للمزايدة العلنية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، يعقبه طرح مركزًا لوجيستيًا على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.
وأوضح السعيد أنه بعد افتتاح ميناء أرقين البرى الشهر الماضي ليكون منفذًا للتجارة مع أفريقيا لذا، فقد بادرت وزارة النقل للتخطيط بطرح مركز لوجيستي بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص على مساحة 1.200.000 متر مربع، ويتضمن المركز كافة أنشطة القيمة المضافة وصناعات التجميع ومستودع جمركي وثلاجات للتخزين والتبريد ومخازن عامة وأيضًا مساحات للناقلات والبرادات.
وأشار وزير النقل إلى أنه من المقرر إنشاء مجزر آلى وحجر صحي على مساحة 60 ألف متر مربع، يشتمل على مصنع للأعلاف وحظائر للمواشي ومصنع للحوم ومصنع للجلود كما سيتم إنشاء ثلاجات وبردات لحفظ اللحوم، بالإضافة إلى مركز للتغليف والتعبئة مع توافر إمكانية وجود سيارات مجهزة بثلاجات وبرادات للتوزيع، وسوف تكون طاقة المجزر الآلى 800 رأس ماشية يوميًا ومن المتوقع أن يسهم المجزر فى توفير لحوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك النهائى.
وأضاف السعيد، أن المشروع سوف يسهم فى حل مشكلة البطالة فى المنطقة من خلال توليد فرص عمل مباشرة وغير المباشرة.
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