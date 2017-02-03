نفى اللواء أشرف قابيل مدير شرطة المفرقعات بالقاهرة، صحة ما تردد حول وقوع انفجار بمنطقة مصر الجديدة خلف حديقة الميريلاند.

وأضاف قابيل، أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وأنه لا توجد أي بلاغات بوقوع أي انفجار على مستوى العاصمة.

وأشار مدير شرطة المفرقعات بالقاهرة، إلى أن الخدمات المتواجدة أمام معرض الكتاب لم تتلق أي إخطار بأي انفجار.