ضمن فعاليات ملتقى الإبداع للدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تمت أمس الخميس، مناقشة المجموعة القصصية “حدود الكادر”، للقاصة عبير درويش،بمشاركة الناقد عزوز إسماعيل، والناقدة منى ماهر، وربيع مفتاح.

افتتح المناقشة، ربيع مفتاح، قائلًا، إن القصة تمتلك سمات جعلتها في وقت قصير تثبت وجودها بالمجتمع، وأن تكون لها بصمتها الخاصة، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من اسم المجموعة “الكادر”، يعني التفاصيل الصغيرة الموجودة بالشخصيات، والتي تكون الأحداث بما فيها من تفاصيل صغيرة، لذا، يجب أن يتكون الكادر بعناية فائقة.

الناقد عزوز علي إسماعيل، أشاد بقدرة الكاتبة على استخدام معظم تقنيات السرد من الخصائص الثلاث وهي: “الدراما – الوحدة – التكثيف”، وفي هذه المجموعة أضافت القاصة ركناً جديداً وهو الخيال والفكر، وأيضًا استطاعت أن تتماهى بين الحقيقة والخيال، فكانت قادرة أن تقول ما لا تستطيع أي أنثي أن تقوله، ثم انتقل إلى توضيح ما تحتويه المجموعة، من أن الإنسان وما لديه من فكر لا يستطيع أن ينسي ما فارقه.

وأضاف أن الكاتبة كانت بارعة بداية من الإهداء الذي خصصته للمقربين لها، والعنوان الذي يوضح ما هو خارج وداخل الكادر، قائلة “أنتم داخل عدسة الروح، أنتم حدود الكادر”، ثم أنهى كلمته بنص معبر وهو: “لهذا حصلت على العديد من الجوائز”.

الناقدة مني ماهر بدأت بشكر الحضور، ولكنها أخصت بالشكر زوج وأولاد القاصة لأن الأسرة هي التي تقدم لها الدافع والدعم النفسي لكي تستمر، ثم أشادت بذكاء الكاتبة لأنها أجادت استخدام الرمز وأعربت عن إعجابها بمنطق الكاتبة في السرد، ثم شرعت في تفصيل كل قصة من المجموعة بوجهة نقدية شاملة؟