النيابة تستمكل التحقيقات مع 8 من «ألتراس أهلاوي»

تواصل نيابة قصر النيل، اليوم، تحقيقاتها مع 8 من أعضاء رابطة مشجعي “أولتراس أهلاوي”، الذين قبض عليهم الأمن أمام مقر النادي الأهلي في الجزيرة، بعد تجمعهم لإحياء ...