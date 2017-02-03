 Moheet on google
الجمعة 3 فبراير 2017 02:19 مساءً
روابط سريعة
وزير التعليم يجري تغييرات محدودة بسوهاج والإسماعيلية
الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم‎

وزير التعليم يجري تغييرات محدودة بسوهاج والإسماعيلية

الجمعة، 3 فبراير 2017 02:27 م

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا رقم 25 لعام 2017، بندب فاخر عبد العزيز عبد الهادى محمد مدير إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة لمدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لمدة عام.

وندب خلاف إبراهيم حسن إبراهيم معلم خبير بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا لشغل وظيفة وكيلا لمديرية التربية والتعليم لمحافظة سوهاج لمدة عام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3