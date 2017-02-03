استقر جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري، على التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم فريق إنبي في نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط الهجوم.

وهناك مخاوف في الجهاز الفني من عدم استعادة النجم الدولي مروان محسن لمستواه الذي ظهر به بالفترة الأخيرة، بعد إصابة الرباط الصليبي التي ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

واتفق الأهلي في الأيام الماضية مع إدارة إنبي على تفاصيل الصفقة كافة للتعاقد مع مرعي في انتقالات الصيف، وذلك بعد رفض طارق العشري رحيل اللاعب في يناير لحاجته لجهوده.

وكان البدري قد أشاد بقدرات مهاجم إنبي في الفترة الماضية، وطلب التعاقد معه بعد ظهوره بشكل مميز مع المنتخب العسكري.

وفي نفس السياق، رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي رحيل عمرو جمال للدوري البرتغالي، خوفًا من حدوث نقص عددي في الخط الأمامي للفريق بالفترة المقبلة، بعد انتقال حمدي زكي لصفوف إنبي، وجون أنطوي للمقاصة وإصابة مروان محسن.

ويحظى عمرو جمال خلال معسكر الأهلي في الإمارات بمساندة ودعم الجهاز الفني للأهلي، على أمل استعادة مستواه بالفترة المقبلة ومنافسة سليماني كوليبالي.