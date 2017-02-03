صدر حديثا عن عن دار «الدار» للنشر والتوزيع، رواية «همس الأبواب»، للكاتبة والصحفية “أية ياسر”، التي تعد ثاني عمل روائي للكاتبة.



وحول روايتها الجديدة «همس الأبواب»، التي يتم عرضها في جناح الدار بصالة 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2017 ، تقول الكاتبة:

” انتهيت من كتابة تلك الرواية منذ ثلاثة أعوام وقد استغرقت بعض الوقت لمراجعتها واضافة بعض الهوامش ؛ حيث أن الرواية تدور في إطار فانتازي يجمع بين الواقعي والماورائي ، لذا احتجت بعض الوقت لجمع الحقائق العلمية الخاصة بموضوعها” .

وأضافت : ” الرواية تدور حول “مارجريت” الفتاة اليتيمة التي نشأت في ظروف قاسية في قصر زوج عمتها المليونير القاتل صاحب النفوذ بعد موت أبيها وهرب أمها الروسية وتخليها عنها، فشاهدت بعينيها جرائم بشعة بداية من قيام زوج العمة الطيبة بقتلها وانتهاءًا بعشرات الجرائم، وتحولت الفتاة تحولًا جذريًا إلى قاتلة تثأر للماضي وتسعى لتحقيق العدالة مستخدمة قواها الخارقة للطبيعة، بينما يسعى محققان للإيقاع بها وكشف حقيقتها فتقوم بالتلاعب بهما، كل ذلك في أجواء من الغموض والتشويق.”

يذكر أن الكاتبة سبق أن صدرت لها رواية «ضائعة في دهاليز الذاكرة» عن الدار للنشر والتوزيع في عام 2014، ونشرت لها عددًا من القصص القصيرة في بعض الصحف والمجلات، ولها مجموعة قصصية تحت الطبع بعنوان «صرخات مكتومة».