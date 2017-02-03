ترامب يهدد «إيران»: «أنا مش طيب زي أوباما»الجمعة، 3 فبراير 2017 02:09 م
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إيران “تلعب بالنار”، ولا تقدر كم كان الرئيس السابق باراك أوباما، طيبًا معهم.
وأضاف الرئيس الأمريكى، فى تغريدة، عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “إن إيران لا تقدر كم كان الرئيس أوباما، طيبًا معهم، ولن أكون هكذا”.
وكان قد تبادل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والمسئولون الإيرانيون، أمس الخميس، تصريحات حادة على خلفية التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، إذ أسهب “ترامب”، فى تحذيراته للإيرانيين فى هذا الخصوص، لترد “طهران”، واصفة الرئيس الأمريكى بأنه “عديم الخبرة”.
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