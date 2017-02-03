تستضيف مكتبة الإسكندرية يوم الاثنين المقبل الموافق 6 فبراير، جان بيير شوفنمان؛ السياسي الفرنسي، ورئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع والداخلية الفرنسي. ويأتي ذلك في إطار برنامج مكتبة الإسكندرية الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وسوف يقوم جان بيير شوفنمان بإلقاء محاضرة الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الموافق 6 فبراير، بمركز المؤتمرات بالمكتبة، كما سيلقي يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير محاضرة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ويعتبر جون شوفنمان أحد مؤسسي ومنظري الحزب الاشتراكي الفرنسي، وفي عام 1973 انتُخب شوفنمان، لأول مرة نائباً في الجمعية الوطنية عن مدينة بلفور، وواصل نضاله السياسي، وكلفه الحزب الاشتراكي بصياغة برنامجه الانتخابي للرئاسة عام 1981 التي حملت فرانسوا ميتران والحزب إلى دفة الحكم في أول تناوب سياسي في تاريخ الجمهورية الخامسة.

تولى شوفنمان مناصب عدة، منها وزير دولة ووزير الصناعة والتكنولوجيا، في حكومتي بيير موراي الأولى والثانية، ورفض المشاركة في الثالثة احتجاجاً على توجهات الحكومة الليبرالية، وفي عام 1984 عاد إلى الحكومة وزيرا للتربية، فحقق إنجازات هائلة، منها إقامة مدارس الامتياز والتفوق، وأعاد دمج التربية المدنية في المقررات.

ولشوفنمان عدة مؤلفات من الكتب منها “الاشتراكيون، والشيوعيون والآخرون”، و”الخدمة العسكرية”، و” من أجل أوروبا، صوتوا لا”، و” هل تخرج أوروبا من التاريخ؟”، والتي حازت جميعها على تصنيفات أولى وجوائز أدبية.

تقلد شوفنمان مناصب وزارية في عدة حكومات. وفي عام 2016 اقترح الرئيس فرانسوا هولاند اسمه لرئاسة “مؤسسة الأعمال من أجل إسلام فرنسا”.