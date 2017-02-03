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إهداء مطبوعات مكتبة الإسكندرية للصومال
كتب، كناب

إهداء مطبوعات مكتبة الإسكندرية للصومال

الجمعة، 3 فبراير 2017 01:57 م
محيط - شيماء فؤاد

تسلم الأستاذ محمد شيل؛ مدير المكتبة الوطنية الصومالية من الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات في مكتبة الإسكندرية، أحدث مطبوعات مكتبة الإسكندرية. 

يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر للمكتبة الوطنية الصومالية التي بدأت تشهد إعادة إحياؤها مرة أخرى بعد سنوات من الحرب الأهلية.

ومن المقرر أن تزود مكتبة الإسكندرية المكتبة الوطنية الصومالية بكتب رقمية لتعزيز دور المكتبة الصومالية، كما ستساهم في تدريب كوادر المكتبة الوطنية الصومالية.

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