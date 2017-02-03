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اتفاق بين رئيسي الحكومة والبرلمان للإبقاء على «العجاتي»
المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب

اتفاق بين رئيسي الحكومة والبرلمان للإبقاء على «العجاتي»

الجمعة، 3 فبراير 2017 02:04 م

كشفت مصادر برلمانية، عن أن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، طلب من رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الإبقاء على وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، المستشار مجدي العجاتي، في منصبه، أثناء التعديل الوزاري المرتقب.

وقالت المصادر، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” الإماراتية، إن رئيس الوزراء، أجرى عدة اتصالات خلال اليومين الماضيين، مع رئيس البرلمان، لأخذ رأيه في التعديل الوزاري المرتقب، وتنفيذ أكبر قدر من رغبات النواب في التعديل، خاصة بعد غضب الكثير من النواب، تجاه ضعف أداء وزراء المجموعتين الخدمية والاقتصادية.

وأوضحت المصادر، أن عدداً من النواب أبدوا رغبتهم في الإبقاء على العجاتي، واصفين إياه بأنه “غير صدامي” مع النواب، رغم الخلاف بينهم وبين الحكومة في أحيان كثيرة، وهو الأمر الذي قوبل بترحيب من رئيس الوزراء.

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