وزير الدفاع: تزويد «حرس الحدود» بأحدث الأسلحة والمعداتالجمعة، 3 فبراير 2017 01:41 م
أشاد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالجهد الذى يبذله رجال حرس الحدود فى التصدى بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر وأمنها القومى، جاء ذلك خلال لقاؤه بعدد من قادة وضباط وصف وجنود قوات حرس الحدود
ونقل القائد العام تحية تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالدور البطولى لرجال حرس الحدود الذين يواصلون الليل بالنهار، ويثبتون كل يوم أنهم على قدر المسئولية التى يحملون أمانتها برغم كل المصاعب والتحديات .
وأشار الفريق أول صدقى صبحى، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وحدات حرس الحدود، وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والنظم القتالية، والاهتمام بالفرد المقاتل إداريا ومعيشيا ومعنوياً، وتوفير كافة الإمكانات لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية.
وأدار القائد العام حوارا مع رجال حرس الحدود استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم، وطالبهم باليقظة والجاهزية الدائمة والاستعداد القتالى العالى، مؤكدا أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وطالبهم بالتفانى فى تنفيذ المهام بكل الجهد والإخلاص والشرف، لتظل قوات حرس الحدود أحد دروع القوات المسلحة الحامية لأمن مصر القومى.
وكرم وزير الدفاع المتميزين من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين وجنود حرس الحدود، تقديرا لجهودهم وتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها، ونجاحاتهم المتتالية فى ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتده على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .
حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.
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