أكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أنه تم منح الفائزين بقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمدن الجديدة، فى القرعة العلنية اليدوية (المرحلة التكميلية)، التى تم إجراؤها يوم 17/11/2016، مهلة حتى16/2/2017 لاستكمال سداد باقى قيمة الأرض، بفروع بنك التعمير والإسكان خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة 5 مساءً.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى بيان له اليوم، أنه فى حال عدم السداد خلال هذه المهلة سيتم تطبيق بنود كراسة شروط القرعة.