مازال حارس مرمى منتخب مصر الكابتن عصام الحضري متبرعا على عرش ساحات السوشيال ميديا ” فيس بوك، تويتر، وانستجرام” بلقطات من أدائه في مباراة مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب بوركينا فاسو التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي بالجابون، خاصة تلك اللقطة التي قام فيها بصد آخر ركلة جزاء بالمباراة، والتي بسببها أهلت الفريق لنهائي البطولة، وغيرها من لقطات الفرحة والفوز بالنصر التي ظهرت على وجهه عقب انتهاء المباراة .

وما بين صور “السد العالي” ، وعبارات تهنئة المنتخب بالفوز، والكوميكات الساخرة من أداء بعض لاعبي المنتخب والإشادة بأداء الحضري رغم كبر سنه، اشتعلت مواقع التواصل، ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من احتفالات المشاهير وروادي السوشيال ميديا من خلال حساباتهم الشخصية، هذا غير أبرز الصفحات الشهيرة على ” فيس بوك “، والهاشتاجات التي دشنها المغردون على ” تويتر ” .

المشاهير على انستجرام

مي عز الدين



أشرف عبد الباقي



حسن الرداد



حمدي المرغني



كندة علوش



صفحات لها شهرة كبيرة على فيس بوك

فاصل مش إعلامي



أصاحبي



الكومنت الجاحد



تويتر

دشن المغردون هاشتاج يحمل اسم #عصام الحضري، ورصد العديد من عبارات التهاني والإشادة بأداء الحضري، كما انتشر من خلاله صور لوجه السد العالي منحوت على بطيخة، وكانت الصور لشيف بأحد الفنادق، قام بنحت وجه الحضري على بطيخة، حيث ترجع أصول السد العالي لكفر البطيخ بدمياط .