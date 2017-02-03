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ردا على أزمة «مياه الجيزة».. «ازهري»: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم
الشيخ عبد العزيز النجار - رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بدمياط
الشيخ عبد العزيز النجار - رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بدمياط

ردا على أزمة «مياه الجيزة».. «ازهري»: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

الجمعة، 3 فبراير 2017 01:34 م
محيط - خالد الريس

هاجم الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بمحافظة دمياط مسئولي مرفق خدمة المياه بالجيزة، مشيرا إلى أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة.
وقال النجار من خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الجمعة: “النبي (ص) قال أن (من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم).. فلا بد أن نهتم بقضايا المسلمين”، مضيفا “المسئول عن الأمر أي أن كانت ديانته فهو مصري ومسئول أمام الله وراعي.. فالله لن يسأل الحاكم عن أتباع ديانته، فهو يسأل عما استرعاه الله “.
وكانت محافظة الجيزة قد شهدت انقطاعا للمياه لأكثر من 40 ساعة نتيجة أعمال “مترو الأنفاق” والتي تتعارض مع خط المياه الرئيسي بالمحافظة، حيث انقطعت منذ يوم الأربعاء حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة.

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