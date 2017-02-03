ردا على أزمة «مياه الجيزة».. «ازهري»: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهمالجمعة، 3 فبراير 2017 01:34 م
هاجم الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بمحافظة دمياط مسئولي مرفق خدمة المياه بالجيزة، مشيرا إلى أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة.
وقال النجار من خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الجمعة: “النبي (ص) قال أن (من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم).. فلا بد أن نهتم بقضايا المسلمين”، مضيفا “المسئول عن الأمر أي أن كانت ديانته فهو مصري ومسئول أمام الله وراعي.. فالله لن يسأل الحاكم عن أتباع ديانته، فهو يسأل عما استرعاه الله “.
وكانت محافظة الجيزة قد شهدت انقطاعا للمياه لأكثر من 40 ساعة نتيجة أعمال “مترو الأنفاق” والتي تتعارض مع خط المياه الرئيسي بالمحافظة، حيث انقطعت منذ يوم الأربعاء حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
حقيقة وقوع انفجار في «مصر الجديدة»
نفى اللواء أشرف قابيل مدير شرطة المفرقعات بالقاهرة، صحة ما تردد حول وقوع انفجار بمنطقة مصر الجديدة خلف حديقة الميريلاند. وأضاف قابيل، أن هذا الخبر عار تماما عن ...Fri, 03 Feb 2017 12:34:49 GMT
-
الرشيدي: العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطوراً في عهد ترامب
أكد السفير جلال الرشيدي عضو وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقا، أن زيارة وفد معهد الشرق الأوسط للأبحاث السياسية والاستراتيجية الأمريكي لمصر ولقائهم بالرئيس عبد ...Fri, 03 Feb 2017 09:43:38 GMT
-
النيابة تستمكل التحقيقات مع 8 من «ألتراس أهلاوي»
تواصل نيابة قصر النيل، اليوم، تحقيقاتها مع 8 من أعضاء رابطة مشجعي “أولتراس أهلاوي”، الذين قبض عليهم الأمن أمام مقر النادي الأهلي في الجزيرة، بعد تجمعهم لإحياء ...Fri, 03 Feb 2017 09:43:38 GMT
-
يهود تكساس يسلمون مفاتيح كنيسهم للمسلمين
قدم مجموعة من اليهود بمدينة صغيرة بتكساس مفاتيح الكنيس اليهودي للمصلين المسلمين بعد أن دمر حريق المسجد الوحيد بالمدينة. وتعرض المركز الإسلامي، بمدينة فيكتوريا ...Fri, 03 Feb 2017 07:15:25 GMT
-
ننشر أسماء ضحايا حادث «أتوبيس الزعفرانة»
تنشر شبكة الإعلام العربية “محيط”، أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الزعفرانة، والذى تسبب فى وفاة سيدة، وإصابة 42 شخصاً، بالكيلو 20 طريق الزعفرانة غارب، وتم نقلهم ...Fri, 03 Feb 2017 08:15:41 GMT
-
ننشر برنامج «الفراعنة» اليوم في الجابون
بدأ البرنامج التدريبي لبعثة المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، بالتجمع الساعة 12 وربع لأداء صلاة الجمعة، ثم تتناول البعثة وجبة الغداء في الواحدة والنصف بعد الظهر. ...Fri, 03 Feb 2017 09:43:38 GMT
-
وصفة للسعادة: باحثون يقصون الذكريات المؤلمة من المخ - محيطFri, 03 Feb 2017 08:32:22 GMT
-
أصوات العشاق سر يبوح بفشل أو نجاح العلاقات العاطفية
نصحت خبيرة بريطانية في علم الصوتيات الأشخاص الذين يجدون صعوبة في العثور على شريك الحياة، بضرورة التفكير جديا في تغيير أصواتهم، حتى يكونوا أكثر إغراء ويصلون بسهولة ...Fri, 03 Feb 2017 08:32:22 GMT