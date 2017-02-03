قال ممثل الادعاء الفرنسي، إن المتهم في حادث متحف اللوفر، فشل في دخول المتحف، ما أدى إلى إطلاق النار على مقربة من ساحة المتحف وسط تجمع من السائحين، مؤكدًا وجود تهديد إرهابي دائم على المناطق السياحية.

وأضاف ممثل الادعاء الفرنسي، في تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الجمعة، - نقلتها فضائية “سي بي سي إكسترا -، على هامش حادث إطلاق النار على متحف اللوفر، أن هذا التهديد الإرهابي مرتفع المستوى، ما أدى لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة والحذر الكبير لمواجهة تلك التحركات الإرهابية.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي، إلى استهداف عدد من رجال القوات المسلحة وقوات الأمن باعتبارهم الممثلين للدولة الفرنسية، مشددًا على الاستعداد الدائم لمواجهة تلك العمليات الإجرامية، موضحا أنه لم يكن هناك أي متفجرات يحملها المتهم في حقيبته.

وتم إغلاق محيط متحف اللوفر بباريس وسط تكثيف أمني كبير، حيث قامت وزارة الداخلية الفرنسية بعملية أمنية في محيط متحف اللوفر، بوسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، وناشدت والمواطنين الابتعاد عن المنطقة.

وكان جندي فرنسي قام بإطلاق النار على شخص حاول الدخول إلى متحف اللوفر وسط باريس، وبحوزته حقيبة مشبوهة، فيما أشارت مصادر أمنية، إلى إصابة المشتبه به بجروح خطيرة.