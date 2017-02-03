السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية خلال أسبوعالجمعة، 3 فبراير 2017 01:17 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع المنصرم، عدة قرارات جمهورية أبرزها نقل مندوب بمجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، ونقل وكيل نيابة قسم ثان المنتزه سابقا ونيابة جرجا حاليًا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب مع احتفاظ كليهما بدرجتيهما الوظيفية وراتبيهما.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا برقم 18 لسنة 2017، باعتبار مشروع إقامة مدرسة الحرية الابتدائية بفاقوس بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة، وقرار جمهوري رقم 41 لسنة 2017 بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ببعض المحافظات لاستخدامها في الاستصلاح والاستزراع.
وقرار جمهوري رقم 42 لسنة 2017، بإعادة تخصيص 288.50 فدانًا من أراضي الدولة بمحافظة بني سويف لاستخدامها في الاستصلاح والاستزراع.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم الأولى بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الموحد 2015/2014، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/4/2016.
ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية.
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