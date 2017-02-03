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محكمة سنغافورية تقضي بـ«ضرب» دبلوماسي سعودي
محكمة

محكمة سنغافورية تقضي بـ«ضرب» دبلوماسي سعودي

الجمعة، 3 فبراير 2017 01:13 م

ذكرت صحيفة “ذا ستريتس تايمز”، اليوم الجمعة، أن محكمة سنغافورية حكمت على دبلوماسى سعودى، بأربع ضربات بالعصا والسجن لأكثر من 26 شهرًا لتحرشه بمتدربة فى فندق أثناء قضائه عطلة فى البلاد العام الماضى.

وقالت الصحيفة، إن بندر يحيى الزهرانى، البالغ من العمر 39 عامًا، الملحق بالسفارة السعودية، فى بكين، سيطعن على إدانته والحكم ضده، وفقاً لوكالة “رويترز”.

والضرب بالعصا قانونى للمخالفين الذكور فى سنغافورة، ويمكن أن يطبق النظام القضائى هذه العقوبة فى جرائم مثل تعاطى المخدرات والتحرش الجنسى والتخريب والشغب أو على الأجانب الذين يتجاوزون تأشيرات دخولهم للبلاد بأكثر من 90 يومًا.

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