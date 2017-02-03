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«الفيفا» يتغزل بتاريخ «الفراعنة»
جياني انفانتينو - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا

«الفيفا» يتغزل بتاريخ «الفراعنة»

الجمعة، 3 فبراير 2017 01:08 م

أبرز الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” تسجيل المنتخب المصرى رقم مهم، حيث لعب 24 مباراة متتالية دون هزيمة، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وقال “الفيفا”: 24 مباراة دون هزيمة خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية، هو الإنجاز المبهر والغير مسبوق لمصر، التى تقبل على خوض النهائى يوم الأحد القادم، فمنذ هزيمتها أمام عدوها اللدود الجزائر 2-1، وهو ما تسبب فى خروجها من الدور الأول سنة 2004، فازت كتيبة الفراعنة بثلاث كؤوس قارية متتالية.

ومع ذلك، لم تتمكن من التأهل للنسخ الثلاث التى تلت، إلى أن عادت للأضواء فى النسخة الحالية، واستطاع محمد صلاح أن يسجل هدف السبق لأبناء هيكتور كوبر في نصف النهائى، إلا أن أريستيد بانسي عدل النتيجة، لينهى هذا اللاعب صمود الدفاع المصرى الذى لم يتلق أى هدف في البطولة لمدة دامت 11 ساعة و16 دقيقة، لتمتد المباراة للأشواط الإضافية.

وصد هيرفى كوفى الركلة الترجيحية الأولى للمنتخب المصرى، ليمنح التفوق لزملائه، قبل أن يتحول من بطل إلى ‘سفاح’، فحارس المرمى صاحب العشرين ربيعاً، أهدر ركلته الترجيحية التي تصدى لها عصام الحضرى، الذى أصبح أكبر لاعب فى تاريخ البطولة (44 سنة)، وكان حارس عرين المنتخب المصرى قد استهل مشواره الدولى قبل أن يرى كوفى النور، وبفضل صده للركلة الترجيحية الأخيرة، انتصرت مصر بـ4-3

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