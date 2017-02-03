أكد يحيي زنانيري رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، أن الإقبال على الأوكازيون الشتوي للملابس هذا العام أقل من المتوسط وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل عام مع القرارات الاقتصادية الأخيرة حتى أن أسعار الملابس المستوردة زادت بما يعادل 120% وهذا نتيجة للزيادة الطبيعية في الجمارك وارتفاع سعر الدولار.

وأضاف زنانيري، في تصريحات له، أن التخفيضات هذا العام تتراوح ما بين 10 إلى 50% ولكن للأسف لن تصل الى اسعار العام الماضي نتيجة للارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسواق مع تحرير سعر الصرف وغيره.

وأكد يحيي زنانيري للدكتور عاطف عبد اللطيف، وجود ضعف في القوة الشرائية لدى المستهلك المصري نتيجة لزيادة الأعباء وارتفاع أسعار جميع احتياجاته بصورة لا تتناسب ودخله، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بنسبة 120% إلا أن المنتجات المصرية حاولنا فيها تخفيض مصاريف الإنتاج ورغم ذلك زادت أسعار الملابس المصرية بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.

ونوه بأنه تم اشتراك 3000 محل في الاوكازيون في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن أصحاب المحال كانوا يريدون أن يبدأ الاوكازيون بداية من أول يناير حتى يساعد في عملية الرواج ويخفف من حالة الركود في البيع والشراء ويتيح فرص لشراء المستهلك لاحتياجاته من الملابس الشتوي في وقت مبكر ولكن وزارة التموين قررت أن يكون في 30 يناير.