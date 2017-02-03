قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة موسعة لمدة 4 ساعات، تفقد خلالها العمل بكل من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، و”دار مصر”، و”بيت الوطن”.

فى بداية الجولة، عقد وزير الإسكان اجتماعا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم استشاريى المشروع، ومسئولى شركات المقاولات المنفذة لأعمال المرافق والحى السكنى، حيث طلب الوزير من الاستشاريين تقديم توقيتات زمنية محددة لتسليم جميع الرسومات المطلوبة، لتنفيذ المبانى الخدمية، والفيلات، معبرا عن تقديره للجهد الذى تبذله شركات المقاولات والعاملون بها، قائلا:”أقدر حجم الجهد الذى تبذلونه من المشروع، للوصول إلى هذا المستوى من التنفيذ، ولكن مطلوب منا جميعا الكثير، ونحن قادرون، بإذن الله، على تحقيق ما هو أكثر لشعبنا”.

وأضاف الوزير: “شركات المقاولات التى ستدخل للعمل فى المشروع لن تخرج، وستستمر فى تنفيذ الأعمال لسنوات طويلة، وهذا المشروع يفتح بيوت الآلاف”، وطالب الدكتور مصطفى مدبولى، خلال تفقده عينات التشطيب، شركتى المقاولون العرب وطلعت مصطفى بالانتهاء من تشطيب شقتين تشطيبا كاملا، خلال أسبوعين، ليكونا نموذجا للعمارات التى تم الانتهاء منها.

كما كلف الوزير بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للأراضى الاستثمارية التى طرحت الوزارة جزءا منها، وستستمر فى طرح الأراضى الأخرى على المستثمرين، وأعلن مسئولو شركات المقاولات استعدادهم للانتهاء منها بأقصى سرعة.

وانتقل الوزير لزيارة مشروع “دار مصر”، بمدينة بدر، حيث يتم تنفيذ مشروع على أعلى مستوى، وتم توصيل جميع المرافق للوحدات السكنية، بما فيها الغاز الطبيعى، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بالتدقيق فى أعمال استلام الوحدات من شركات المقاولات المنفذة، والاهتمام بتنسيق الموقع.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى نهاية الجولة، مشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج،حيث ناقش الموقف التنفيذي مع الشركات المنفذة لاعمال المرافق العامة والطرق في المرحلة الأولى، والتي تبلغ مساحتها ١٠٩٤ فدانا وتتكون من الحي الأول والحي الثاني، وتأكد الوزير خلال الزيارة والمرور على المشروع من الانتهاء من تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف وشبكات الري والكهرباء والطرق في الحي الأول الذي بدأ تسليم الأراضي به من بداية شهر أغسطس ٢٠١٦.

وخلال الزيارة تفقد الوزير أعمال المرافق والطرق في الحي الثاني، وناقش البرنامج الزمني المكثف مع مسئولي جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والشركات المنفذة، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق والمرافق بالحي، خاصة المرحلة العاجلة بالحي الثاني لسرعة تسلم المواطنين لقطع الأراضي بها.

وناقش مدبولى مع الشركات المنفذة ومسؤلي هيئة المجتمعات موقف التنفيذ بباقي أحياء المشروع بالمرحلتين الثانية والثالثة والتي تزيد مساحتها على ثلاثة آلاف فدان، وجار بها أعمال الطرق والتسوية، وتفقد الأعمال بالمرحلة الثانية بالحيين الثالث والرابع، كما ناقش الوزير البرامج الزمنية المكثفة لتنفيذ مرافق المرحلة الثالثة التي تحتوي على الأحياء الخامس والسادس والسابع والثامن بمساحة حوالي 2200 فدان، والتي بلغت نسب التنفيذ بها 50 % للطرق الفرمة و تعدت نسب تنفيذ المرافق 25% لجميع الأحياء، وتفقد مواقع الأحياء التي يجري العمل بها في جميع الاعمال بالتوازي ما بين الطرق ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري والمطر وكذلك أعمال توصيل الكهرباء والاتصالات.