نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فى خبر عاجل لها، اليوم الجمعة، تصريح لرئيس الوزراء الفرنسى، قال فيه: إن هجوم اللوفر، عمل إرهابى على ما يبدو”.

وكانت مصادر فى الشرطة الفرنسية، قالت إن جنديًا أصاب بالرصاص رجلًا مسلحًا بسكين، كان يحاول دخول متحف اللوفر، بوسط باريس، وهو يحمل حقيبة.