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رئيس وزراء فرنسا: هجوم اللوفر عمل «إرهابي»
الشرطة الفرنسية

رئيس وزراء فرنسا: هجوم اللوفر عمل «إرهابي»

الجمعة، 3 فبراير 2017 12:47 م

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فى خبر عاجل لها، اليوم الجمعة، تصريح لرئيس الوزراء الفرنسى، قال فيه: إن هجوم اللوفر، عمل إرهابى على ما يبدو”.

وكانت مصادر فى الشرطة الفرنسية، قالت إن جنديًا أصاب بالرصاص رجلًا مسلحًا بسكين، كان يحاول دخول متحف اللوفر، بوسط باريس، وهو يحمل حقيبة.

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