افتتح اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مسجد الرحمن بمقر الوزارة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وشوقي علام مفتي الجمهورية والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة.

يأتي ذلك بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بأعياد الشرطة، وسيلقي خطبة الجمعة، وزير الأوقاف.