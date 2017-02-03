كشفت نائبة في البرلمان المصري عن بيع عدد من المراكز الطبية والصيدلية حقنة “سامة” تشكل خطرًا كبيرًا على حياة السيدات الحوامل في مصر تحت اسم “آر.إتش”، تباع كبديل للحقنة الأصلية التي شحَّت من البلاد.

وقالت النائبة عبير تقبية، في بيان عاجل، تقدّمت به خلال جلسة الخميس، إن الحقنة الموجودة في الأسواق سامة وتمثل خطرًا كبيرًا على حياة الأم والجنين، مطالبة بتشديد الرقابة وإصدار تعليمات تتعلق بالتحذير من تناولها للسيدات الحوامل.

وحذّرت النائبة من انتشار الحقنة في ظل ضعف الرقابة على سوق الدواء في مصر سواء في القاهرة أو المحافظات، مطالبة الحكومة المصرية بتوفير الحقنة الأصلية في أكثر من منفذ وفي المحافظات.

يذكرأن حقنة “آر. اتش” تُمنح للسيدات الحوامل تجنبًا لتشوه الأجنة فيما بعد، ولابد أن تتعاطاها السيدة الحامل خلال 72 ساعة من الولادة.

ويلجأ المواطنون من كافة أنحاء الجمهورية للسفر للقاهرة لصرفها من منافذ “المصل واللقاح” بوزارة الصحة مجانًا بعد تسليم الأوراق المطلوبة.

ويزيد من الأزمة صعوبة حصول أهالي الصعيد والمحافظات عليها وتنقلات السفر التي تفسد مفعول الحقنة لحتمية وضعها في الثلج، فيلجأون لشرائها من السوق الحر بمبالغ تزيد على 500 جنيه.