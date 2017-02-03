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مسئول سياحي سابق: فتح باب الحجز لرحلات الجابون حتى مساء اليوم
لاعبي المنتخب عقب الفوز على بوركينافاسو
لاعبي المنتخب عقب الفوز على بوركينافاسو

مسئول سياحي سابق: فتح باب الحجز لرحلات الجابون حتى مساء اليوم

الجمعة، 3 فبراير 2017 12:36 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور عادل عبد الرازق نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، أن أحدى شركات السياحة ستنظم رحلة للجابون لتشجيع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية، موضحا أن الحجز مفتوح حتى الساعة السادسة من مساءا اليوم.
وأشار عبد الرزاق من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، إلى أن السوق الإفريقي يعتبر سوق واعد لمصر، مشيرا إلى القدرة الشرائية للسياح الإفارقة في الدول الأوروبية.
وطالب بعمل خطوط طيران مباشرة من الدول الأفريقية إلى مصر بدلا من مرورها إلى فرنسا، مضيفا أن الشعوب الإفريقية تحب مصر.
ومن المقرر، أن يخوض منتخبي مصر والكاميرون المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون مساء يوم الأحد القادم على ستاد “دانجوندجيه” بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.

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