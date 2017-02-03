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إغلاق محطات المترو في محيط «متحف اللوفر»
متحف اللوفر

إغلاق محطات المترو في محيط «متحف اللوفر»

الجمعة، 3 فبراير 2017 12:18 م

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بإغلاق محطات المترو فى محيط متحف اللوفر.

وطوقت الشرطة الفرنسية متحف اللوفر فى فرنسا، وصرح وزير الداخلية الفرنسى أن هناك حدث خطير بمتحف اللوفر، حيث أكد إصابة مشتبه به فى إطلاق نار حاول شن هجوم بسلاح أبيض وسط العاصمة الفرنسية باريس.

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