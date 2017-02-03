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شرطة باريس: لم يتم العثور على متفجرات مع مهاجم «متحف اللوفر»
اعتداء من عناصر الشرطة الفرنسية على مواطن مصرى فى باريس

شرطة باريس: لم يتم العثور على متفجرات مع مهاجم «متحف اللوفر»

الجمعة، 3 فبراير 2017 12:15 م

اعلن قائد شرطة باريس، اليوم الجمعة، أنه لم يتم العثور على متفجرات، في حقيبة المشتبه به، الذي حاول اقتحام متحف اللوفر.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المشتبه  به صرخ “الله أكبر”، لدى مهاجمته عسكريين قرب متحف اللوفر، في باريس.

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