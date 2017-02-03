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«السادات» يمثل للتحقيق أمام لجنة القيم بالبرلمان.. الأحد
محمد انور السادات

«السادات» يمثل للتحقيق أمام لجنة القيم بالبرلمان.. الأحد

الجمعة، 3 فبراير 2017 12:05 م

تبدأ لجنة القيم أول اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، أول أعمالها بالتحقيق مع النائب محمد أنور السادات، المحال للجنة بعد التحقيق معه أمام هيئة مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، والوكيلين السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان.

ويواجه «السادات» اتهامات تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به للبرلمان، فضلا عن إرسال مشروع قانون الحكومة في ذات الشأن إلى عدد من السفارات الأجنبية في مصر.

ومن المتوقع أن تضاف للتهم ما أثاره النائب مؤخرا بشأن شراء 3 سيارات مصفحة لرئيس البرلمان والوكيلين، بقيمة 18 مليون جنيه.

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