ننشر خطة «الري» لتوفير الموارد المائية حتى 2037الجمعة، 3 فبراير 2017 12:00 م
قدم الدكتور نادر المصري، مدير عام النماذج الرياضية بوزارة الموارد المائية والري، خلال اجتماع لجنة السياسات العامة للوزارة، مساء أمس، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وقيادات الوزارة عرضاً لموقف تتفيذ الخطة القومية للموارد المائية (1997 – 2017) وموقف الإعداد للخطة القومية (2017 – 2037) على المستوى القومي، وكذلك موقف وضع خطط الموارد المائية على المستوى المحلي، “المحافظات”، والتي تهدف إلى ضمان مشاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية داخل نطاق كل محافظة.
وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري، اليوم، إنه تم خلال العرض تحديد محاور الخطة القومية المتمثلة في ترشيد الاستخدام، وتنمية الموارد وحماية الموارد من التلوث والارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وغير ذلك من الأنشطة المندرجة تحت عدد من المحاور الفرعية.
وتم استعراض منجزات الخطة القومية التي أوضحت أن الوزارة تقوم بدورها في قيادة منظومة الموارد المائية، وأن الأمر ما زال يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وتلبية احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه في ظل الوضع المائي الحالي والمستقبلي.
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