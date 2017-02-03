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الشرطة الفرنسية «تطوق» متحف اللوفر.. والسبب: حدث خطير
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية «تطوق» متحف اللوفر.. والسبب: حدث خطير

الجمعة، 3 فبراير 2017 11:54 م

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية، تطوق متحف اللوفر فى فرنسا .

وقال وزير الداخلية الفرنسية، إن هناك حدث خطير بمتحف اللوفر، حيث أطلقت الشرطة النار على مشتبه به، حاول اقتحام المتحف، وشن هجوم بسلاح أبيض، وسط العاصمة الفرنسية باريس.

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