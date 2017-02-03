أكد المخرج مهند دياب مخرج الفيلم التسجيلي “5%” عن ذوي الإعاقات الفكرية، أن الجمعية المصرية للإعاقات الفكرية ووزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية العالمية للسيارات، قد أطلقوا مبادرة لدمج مجموعة من الشباب “المعاق ذهنيا” في العمل، مشيرا إلى أنه تم تدريب 60 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعيين 22 شخص.

وأوضح مهند دياب من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن المبادرة تهدف تعيين 1000 شخص على مدار العام الحالي.