شروط «إدارة ترامب» لرفع العقوبات عن روسياالجمعة، 3 فبراير 2017 11:36 ص
توقعت صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية ألا تسير علاقات الإدارة الأمريكية الجديدة مع موسكو،كما هو متوقع.
وأضافت الصحيفة:”التصريحات الهادئة من الإدارة الجديدة تجاه بوتين التي كانت توحي بعلاقات دافئة بدأت تختفي شيئًا فشيئًا،ويحل محلها تصريحات أكثر حده،ما دفع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة للتصريح بأن النبرة الأمريكية قد تغيرت”.
وأعلنت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة،نيكي هايلي، أمام مجلس الأمن الدولي،أمس الخميس،أن العقوبات ستبقى مفروضة على روسيا؛”حتى تعيد روسيا سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم”.
وقالت السفيرة التي قدمت أوراق اعتمادها الأسبوع المقبل، إنها “تأسف” أن تكون أول تصريحاتها أمام مجلس الأمن “لإدانة الأعمال العدائية لروسيا”.
وأضافت:”نحن نريد تحسين علاقاتنا مع روسيا ولكن الوضع المزري في شرق أوكرانيا هو أحد الأمور التي تتطلب إدانة واضحة وقوية للأعمال الروسية”.
وتابعت:”أن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب الأوكراني الذي يعاني منذ ما يقارب 3 سنوات في ظل الاحتلال والتدخل العسكري الروسي”.
وقالت إنه “ما دامت روسيا والانفصاليون الذين تدعمهم لن يحترموا سيادة وأراضي أوكرانيا، فإن هذه الأزمة ستستمر”.
وكان هذا التدخل منتظَرًا؛لمعرفة موقف إدارة ترامب تجاه روسيا، بعدما بدأ الرئيس المنتخب متصالحًا تجاه موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين عقب الاجتماع: “لقد لاحظت تغيُّرًا في النبرة”.
وأضاف: “ما زلنا في بداية الطريق، وآمل أن تؤدي بنا هذه الطريق إلى شيء بنّاء أكثر”.
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