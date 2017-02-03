بدأ البرنامج التدريبي لبعثة المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، بالتجمع الساعة 12 وربع لأداء صلاة الجمعة، ثم تتناول البعثة وجبة الغداء في الواحدة والنصف بعد الظهر.

ويستعدّ الفراعنة لمواجهة الكاميرون في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، الأحد المقبل، على ملعب “الصداقة”.

وعقب الغداء يحصل لاعبو المنتخب على راحة في الغرف حتى موعد الوجبة الخفيفة في الخامسة، بعدها تتحرك البعثة إلى ملعب وزارة الشباب والرياضة “INJS”؛ لخوض التدريبات في السادسة مساء، ولمدة ساعة ونصف الساعة، ثم العودة للاستشفاء بالفندق في الثامنة والنصف، وبعدها تناول وجبة العشاء في التاسعة مساء.

يُذكر أن المنتخب الوطني تأهَّل للنهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4- 3، بينما تأهَّل الكاميرون بعد الفوز على غانا بهدفين دون ردّ.