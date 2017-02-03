قُتل 3 تكفيريين من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، فجر اليوم الجمعة، أثناء محاولة زرع عبوة ناسفة على تقاطع الطريق الدائري جنوب العريش مع الطريق المؤدي إلي مزارع جهاد أبو طبل.

ورصدت القوات تحرك دراجة نارية يستقلها 3 عناصر تكفيرية وتوقفوا عند تقاطع الطريق وزرعوا عبوة ناسفة، إلا أن القوات تمكنت من تصفية العناصر الثلاثة وتفجير العبوة الناسفة وحرق الدارجة النارية.