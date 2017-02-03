تواصل نيابة قصر النيل، اليوم، تحقيقاتها مع 8 من أعضاء رابطة مشجعي “أولتراس أهلاوي”، الذين قبض عليهم الأمن أمام مقر النادي الأهلي في الجزيرة، بعد تجمعهم لإحياء ذكري مذبحة بورسعيد.

وقررت نيابة قصر النيل تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول، حجز المتهمين، لمدة 24 ساعة، لحين ورود التحريات في المحضر رقم 786 لسنة 2017 إداري قصر النيل.