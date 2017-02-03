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النيابة تستمكل التحقيقات مع 8 من «ألتراس أهلاوي»
الالتراس

النيابة تستمكل التحقيقات مع 8 من «ألتراس أهلاوي»

الجمعة، 3 فبراير 2017 11:29 ص

تواصل نيابة قصر النيل، اليوم، تحقيقاتها مع 8 من أعضاء رابطة مشجعي “أولتراس أهلاوي”، الذين قبض عليهم الأمن أمام مقر النادي الأهلي في الجزيرة، بعد تجمعهم لإحياء ذكري مذبحة بورسعيد.

وقررت نيابة قصر النيل تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول، حجز المتهمين، لمدة 24 ساعة، لحين ورود التحريات في المحضر رقم 786 لسنة 2017 إداري قصر النيل.

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