مصلحة السجون: خروج 192 «سجيناً» بعفو رئاسيالجمعة، 3 فبراير 2017 11:25 ص
خرج 192 سجيناً من السجون المصرية، بعد الافراج عنهم، وسط هتافات “تحيا مصر” وبالسجود على الأرض، حيث كان فى انتظارهم أسرهم وأقاربهم.
وعقد قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، استمراراً لتنفيذاً قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 112 نزيلاً، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 80 نزيلاً إفراجاً شرطياً، ليصل مجموع المفرج عنهم 192 سجيناً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
ضبط 79 عاملاً بمدارس القاهرة والجيزة لتعاطيهم المخدراتFri, 03 Feb 2017 08:15:41 GMT
-
270 ألف دولار غرامة على سيدة قامت بالتدخين داخل شرفتها
تواجه امرأة تعيش في العاصمة الألمانية برلين عقوبة السجن 6 أشهر، أو دفع غرامة قدرها 270 ألف دولار، حال قامت بالتدخين على شرفة منزلها بعد الساعة الثامنة مساء. وتعيش، ...Fri, 03 Feb 2017 07:02:38 GMT
-
يمنيون يردون على ترامب بإغلاق مئات المطاعم في نيويورك
أغلقت مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأمريكيين من أصل يمني في نيويورك أبوابها لساعات، الخميس، فيما يقول منظمون إنه احتجاج على سياسات الرئيس الأميركي ...Fri, 03 Feb 2017 06:16:28 GMT
-
بالفيديو.. دعاوى قضائية ضد عرض «كتب الشيعة» بمعرض الكتاب
قال علاء سعيد، رئيس ائتلاف “الدفاع عن الصحب والآل”، إن الائتلاف في سبيله للتصعيد برفع دعاوى قضائية ضد عرض تلك كتب الشيعة التي تضر بالهوية والدستور والأسرة ...Fri, 03 Feb 2017 06:16:28 GMT
-
بالفيديو.. كيف تخدع «المكتبات الشيعية» أجهزة الدولة؟!
قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه تقدم ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد المسؤولين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بسبب انتشار الكتب ...Fri, 03 Feb 2017 06:08:44 GMT
-
أديبة جزائرية: الدول العربية لم تستفد من تجربتنا مع الإرهاب
قالت الدكتورة ندى مهري الأديبة الجزائرية ومديرة الإعلام بمنظمة المرأة العربية إن تجربة الجزائر مع الإرهاب، التي وقعت خلال القرن الماضي هي التجربة الأولى في الوطن ...Fri, 03 Feb 2017 06:21:08 GMT
-
بالصور.. مستندات «خطيرة» تكشف أجور ومكافآت أعضاء البرلمان
كشف الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب عن العام المالي 2015\2016، والذي بلغ إجماليه 770 مليونًا و805 آلاف، وجاء في الباب الأول الخاص بالأجور، تخصيص 586 مليونًا و241 ألفًا و703 ...Fri, 03 Feb 2017 06:46:39 GMT
-
ترامب يدافع عن "مكالمات هاتفية فظة" مع قادة العالمFri, 03 Feb 2017 06:16:28 GMT