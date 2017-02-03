موقف حجازي والمحمدي من المشاركة في «النهائي الأفريقي»الجمعة، 3 فبراير 2017 11:16 ص
كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، عن جاهزية الثنائي أحمد حجازي وأحمد المحمدي، للمشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.
وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا، بعد فوزه على بوركينا فاسو بضربات الجزاء بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، الأربعاء، في الدور نصف النهائي من المسابقة.
وكان المحمدي خضع لبعض الفحوصات الطبية، بعد شعوره بآلام، وأثبتت أن اللاعب سليم ويحتاج للراحة، ونفس الأمر لحجازي، حيث إن جميع اللاعبين تعرضوا لضغط عصبي وبدني في مباراة بوركينا فاسو.
جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلعب في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا أمام منتخب الكاميرون، وذلك يوم الأحد المقبل، على استاد “اميتيه”، بعد فوز الأخير على غانا بهدفين دون رد.
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