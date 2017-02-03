الرشيدي: العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطور في عهد ترامبالجمعة، 3 فبراير 2017 11:39 ص
أكد السفير جلال الرشيدي عضو وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقا، أن زيارة وفد معهد الشرق الأوسط للأبحاث السياسية والاستراتيجية الأمريكي لمصر ولقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها بداية لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، معتبرا إياها “مؤشر جيد”.
وأوضح الرشيدي في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن علاقة مصر مع الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما كانت تتسم بـ”البرود”، مشيرا إلى اتخاذ الإدارة الأمريكية السابقة بعض القرارات الغير طيبة مثل تعليق صفقة الطائرات الأباتشي لمدة 13 شهر حتى أفرج عنها أوباما نتيجة تنويع مصر لمصادر أسلحتها.
وأعلن أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب تؤكد وجود العديد من التفاهمات والمصالح المشتركة بينهما، مما يدل على تطور العلاقات المصرية الأمريكية.
وأضاف ان معهد الشرق الأوسط تضم مجموعة من السفراء الأمريكيين السابقين بالمنطقة، وله دور هام في مجال صناعة القرار الأمريكي تجاه تحديات الشرق الأوسط.
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