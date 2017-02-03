سحر نصر: توقيع 15 اتفاقية مع لبنان.. قريباًالجمعة، 3 فبراير 2017 11:00 ص
لتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الخميس، المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمقر الوزارة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين والترتيبات الجارية والخاصة بالتحضير لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأوضحت الوزيرة، والتى تتولى رئاسة اللجنة الوزارية التحضيرية لأعمال اللجنة العليا بين البلدين، أن عقد اللجنة العليا يحظى باهتمام رئاسة البلدين كونها لم تعقد منذ سبع سنوات، وكان آخر موعد انعقدت فيه اللجنة العليا في عام 2010.
وأشادت الدكتورة الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بعد انتخاب الرئيس اللبنانى، العماد ميشيل عون وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك حتى الآن نحو 15 وثيقة رسمية ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المقرر أن يتم التوقيع عليها بين البلدين، في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها في القاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية.
وأوضحت نصر، أن دور اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة ُهو إزالة المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري وبحث الأسباب التي تقف حائلًا دون انسياب حركة التجارة، مؤكدة على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين وعقد أولى جلساته على هامش اللجنة العليا المشتركة.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين، وما تقوم به جمعية الصداقة المصرية اللبنانية من دور فعال، مؤكدة على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لإفريقيا، وقد وجه المهندس فتح الله فوزى، دعوة للوزيرة للمشاركة وإلقاء الكلمة الافتتاحية في ملتقى الأعمال المصري اللبناني الثالث والمقرر عقده في بيروت تحت شعار “التكامل المصري اللبناني”.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
يهود تكساس يسلمون مفاتيح كنيسهم للمسلمين
قدم مجموعة من اليهود بمدينة صغيرة بتكساس مفاتيح الكنيس اليهودي للمصلين المسلمين بعد أن دمر حريق المسجد الوحيد بالمدينة. وتعرض المركز الإسلامي، بمدينة فيكتوريا ...Fri, 03 Feb 2017 07:15:25 GMT
-
برلماني مهاجماً «نوال السعداوي»: «اتقي الله في شباب مصر»
رفض عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، مقترح الدكتورة نوال السعداوي بتدريس مادة الفلسفة بدلاً من التربية الدينية في المدارس. وقال حمروش، خلال مداخلة ...Fri, 03 Feb 2017 07:02:38 GMT
-
ضبط 79 عاملاً بمدارس القاهرة والجيزة لتعاطيهم المخدراتFri, 03 Feb 2017 08:15:41 GMT
-
وصفة للسعادة.. أقصوا الذكريات المؤلمة من المخFri, 03 Feb 2017 08:32:22 GMT
-
بعد تسريب «الموازنة».. رئيس البرلمان يضرب بيد من حديد!
أثار تسريب موازنة مجلس النواب، غضبًا شديدًا بين رئيس وأعضاء المجلس، وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تسريب تفاصيل الحساب الختامي للموازنة العامة ...Fri, 03 Feb 2017 08:32:22 GMT
-
بالتفاصيل.. واقعة «جزمة السعوديات» بمطار القاهرةFri, 03 Feb 2017 08:02:19 GMT
-
العاهل السعودي يبعث رسالة «حب» إلى السيسي
قالت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الجمعة، إن وزير الثقافة الدكتور حلمي النمنم كشف عن الحوار الذي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ...Fri, 03 Feb 2017 07:45:51 GMT
-
بالفيديو.. تسريبات جديدة لـ«حجازي» حول «موقعة الجمل» و«القناة الإخوانية»
نشر الإعلامي أحمد موسى مقاطع لمكالمات هاتفية مسربة بين الداعية الإسلامي صفوت حجازي والرئيس الأسبق محمد مرسي وشخص أخر. وتضمنت المقاطع التي نشرها موسى من خلال ...Fri, 03 Feb 2017 07:45:51 GMT