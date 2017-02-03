لتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الخميس، المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمقر الوزارة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين والترتيبات الجارية والخاصة بالتحضير لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأوضحت الوزيرة، والتى تتولى رئاسة اللجنة الوزارية التحضيرية لأعمال اللجنة العليا بين البلدين، أن عقد اللجنة العليا يحظى باهتمام رئاسة البلدين كونها لم تعقد منذ سبع سنوات، وكان آخر موعد انعقدت فيه اللجنة العليا في عام 2010.

وأشادت الدكتورة الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بعد انتخاب الرئيس اللبنانى، العماد ميشيل عون وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك حتى الآن نحو 15 وثيقة رسمية ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المقرر أن يتم التوقيع عليها بين البلدين، في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها في القاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية.

وأوضحت نصر، أن دور اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة ُهو إزالة المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري وبحث الأسباب التي تقف حائلًا دون انسياب حركة التجارة، مؤكدة على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين وعقد أولى جلساته على هامش اللجنة العليا المشتركة.

وأشارت الوزيرة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين، وما تقوم به جمعية الصداقة المصرية اللبنانية من دور فعال، مؤكدة على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لإفريقيا، وقد وجه المهندس فتح الله فوزى، دعوة للوزيرة للمشاركة وإلقاء الكلمة الافتتاحية في ملتقى الأعمال المصري اللبناني الثالث والمقرر عقده في بيروت تحت شعار “التكامل المصري اللبناني”.