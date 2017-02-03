أفاد مصدر أمني يمني اليوم الجمعة، مقتل 5 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم على الأقل في اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني وبين ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح بمحافظة تعز.

وقالت المصدر - حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن مواجهات عنيفة اندلعت في منطقتي “المفاليس” جنوب مدينة تعز و”الصلو” في غربها، وأن الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقلية خلال الاشتباكات.

وفي محافظة لحج، أشار المصدر إلى أن طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية شنت غارات عنيفة على مدرية الميناء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة الحديدة .. دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية في صفوف الحوثيين.

في المقابل ، أفاد المصدر أيضا بأن الحوثيين أطلقوا صاروخا على موقع لقوات الجيش الوطني اليمني في منطقة كرش بمحافظة لحج ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.