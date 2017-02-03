أكد محمود شاهين وكيل مركز التحاليل الجوية، أن البلاد ستشهد اليوم حالة من الاستقرار في الطقس، مناشدا قائد السيارات بالوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة بالحظر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر.

وأعلن شاهين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة سترتفع صباحا بنسبة حوالي درجتين خلال الـ72 ساعة القادمة ليسود طقس شتوي معتدل.

ونصح راغبي السفر لقضاء اجازاتهم بالذهاب إلى محافظات الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ بسبب اعتدال الطقس بهم.