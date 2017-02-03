تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الإفطار، مع طلبة الكلية الحربية، وذلك بعد زيارة مفاجئة، لتفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، واستمع الرئيس إلى الطلبة، خلال وجبة الفطار، واستمع الرئيس إلى الطلبة، خلال وجبة الفطار،بحضور الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

كما شهد الرئيس السيسى، قيام عدد من الطلبة، بقفزة الثقة من موقع مرتفع إلى حمام السباحة.

وأوصى الرئيس الطلبة، بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكرى والتضحية من أجل الوطن، مشيراً إلى المسئولية التى تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم الذى سيقومون به، فور تخرجهم والمتمثل فى حماية الوطن والزود عن أرضه.