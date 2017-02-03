أكد الرائد مصطفى عبد الحكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه هناك أعمال بمحور “26 يوليو” أعلى طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي ستستمر لمدة 3 شهور.

ونفى عبد الحكم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الجمعة، وجود أي معوقات مرورية تؤثر على الحالة المرورية صباح اليوم.

وناشد قائدي السيارات بالالتزام السرعة المقررة، وطالب من قائدي سيارات النقل السير بالجهة اليمنى من الطريق.