فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلية الحربية فجر اليوم بزيارة مفاجئة، حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها الطلبة، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

كما شارك الرئيس، طلبة الكلية فى جولة بالدراجات بشوارع القاهرة.

وتحدث الرئيس خلال الزيارة مع طلبة الكلية الحربية، حيث أشاد بالقدرات البدنية والمهارية العالية التي أظهرها الطلبة، والتي تدل على مستوى متميز من التدريب، مشيراً إلى أن هذه القدرات تعد أحد أهم الركائز فى بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة، وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم، تحت أية ظروف.

وأوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكرى والتضحية من أجل الوطن، مشيراً إلى المسئولية التى تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم الذى سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل فى حماية الوطن والزود عن أرضه.