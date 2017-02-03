 Moheet on google
الجمعة 3 فبراير 2017 10:49 صباحاً
روابط سريعة
استبعاد «نجم الفراعنة» نهائياً من المنتخب
هيكتور كوبر

استبعاد «نجم الفراعنة» نهائياً من المنتخب

الجمعة، 3 فبراير 2017 10:27 ص

اتخذ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني “هيكتور كوبر” قرارًا بإستبعاد “باسم مرسي” مهاجم الزمالك نهائيًا من منتخب مصر، بعد التصريحات المثيرة للجدل الذي أطلقها مهاجم الأبيض مؤخرًا، حول عدم متابعته لمباريات ومشوار الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالجابون.
وكان باسم مرسي قد صرح في وقت سابق أنه لا يتابع مباريات ومشوار المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالجابون، وذلك علي خلفية غضبه من الجهاز الفني للمنتخب بسبب استبعاده من قائمة الفراعنة المشاركة في “الكان” وذلك بسبب هروبه من مواجهة غانا في الجولة الثانية من التصفيات المونديالية.
وقرر كوبر المدير الفني للفراعنة عدم استدعاء باسم مرسي نهائيًا للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3