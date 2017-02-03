استبعاد «نجم الفراعنة» نهائياً من المنتخبالجمعة، 3 فبراير 2017 10:27 ص
اتخذ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني “هيكتور كوبر” قرارًا بإستبعاد “باسم مرسي” مهاجم الزمالك نهائيًا من منتخب مصر، بعد التصريحات المثيرة للجدل الذي أطلقها مهاجم الأبيض مؤخرًا، حول عدم متابعته لمباريات ومشوار الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالجابون.
وكان باسم مرسي قد صرح في وقت سابق أنه لا يتابع مباريات ومشوار المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالجابون، وذلك علي خلفية غضبه من الجهاز الفني للمنتخب بسبب استبعاده من قائمة الفراعنة المشاركة في “الكان” وذلك بسبب هروبه من مواجهة غانا في الجولة الثانية من التصفيات المونديالية.
وقرر كوبر المدير الفني للفراعنة عدم استدعاء باسم مرسي نهائيًا للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.
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